Tragico schianto sulla Statale 106 a Trebisacce: morti marito e moglie, 5 feriti. Anche 3 minorenni

TREBISACCE (CS) – Ennesima tragedia sulla Statale 106 Jonica. Uno schianto terribile nella serata di ieri tra tre auto ha provocato un bilancio drammatico: due vittime (marito e moglie) e cinque feriti tra cui tre ragazze. Il tragico scontro si è consumato nella serata ieri nel territorio comunale di Trebisacce, precisamente in località “Rovitti”.

La dinamica del terribile impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto tre autovetture: una Opel Meriva, una Ford Fiesta e una Bmw. Le due persone decedute, un uomo e una donna di cui non sono ancora state rese note le generalità, sono marito e moglie originari di Oriolo, viaggiavano a bordo della stessa auto in direzione nord. Insieme a loro, nella stessa vettura, si trovavano tre ragazze minorenni, rimaste ferite nell’impatto. Gli altri due feriti sono i conducenti delle restanti vetture coinvolte, che viaggiavano soli a bordo dei propri mezzi.

Statale 106: una scia di sangue infinita

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse autoambulanze del 118 per trasportare i cinque feriti presso gli ospedali della zona. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari per mettere in sicurezza l’area e le lamiere dei veicoli. I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cassano e ai colleghi della Tenenza di Trebisacce. Spetterà ai militari dell’arma, coordinati dalla Compagnia di Cassano, indagare sulle cause e sull’esatta dinamica che ha portato a questa nuova tragedia sulla SS 106.