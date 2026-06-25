Schiavonea, bimba di 2 anni soccorsa e trasferita in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una bambina di due anni, questa mattina, è stata soccorsa a Schiavonea dal personale del 118 perchè trovata in stato soporoso. Il sanitari arrivati sul posto hanno immediatamente stabilizzato le condizioni generali della piccola, facendo in modo che il quadro clinico si riprendesse.

Das Schiavonea a Cosenza, bambina di 2 anni soccorsa

Poi, in via precauzionale e vista la giovane età della paziente, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale Annunziata di Cosenza per consentire di effettuare accertamenti più precisi, monitorare la bambina in un contesto specialistico e garantire per lei la massima sicurezza clinica. Al momento la situazione della piccola risulterebbe sotto controllo.