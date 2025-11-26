Sciopero dei trasporti, possibili disagi Amaco a Cosenza: le fasce orarie garantite

COSENZA – Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale a Cosenza, informa l’utenza che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 146/1990 e successive modifiche (legge 83/2000), la segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 28 novembre.

Sebbene la sigla sindacale USB non sia presente all’interno di Amaco, l’azienda sottolinea che ogni lavoratore, indipendentemente dall’appartenenza sindacale, ha il diritto di aderire all’astensione dal lavoro. Per questo motivo l’adesione effettiva non è al momento quantificabile.

Durante la giornata di sciopero saranno comunque garantite le fasce orarie protette, nelle quali il servizio di trasporto pubblico funzionerà regolarmente:

Mattina: 5:00 – 8:00

Sera: 18:00 – 21:00

Al di fuori di questi orari potrebbero verificarsi disagi, con la possibile soppressione di alcune corse in base all’entità dell’adesione del personale di guida. Amaco invita gli utenti a tenersi informati e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste.

Il venerdì nero dei trasporti

Venerdì 28 novembre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da parte dei sindacati di base USB, CUB, insieme ad altri gruppi come SGB e COBAS, che coinvolge anche il settore dei trasport. L’agitazione è motivata da proteste contro la manovra economica del Governo — con richieste di maggiori investimenti per sanità, scuola, trasporti, pensioni e per il miglioramento delle condizioni lavorative nel comparto.

Secondo le modalità previste, lo sciopero del trasporto ferroviario scatterà dalle ore 21 di giovedì 27 fino alle ore 21 di venerdì 28 novembre; anche il personale autostradale e quello del trasporto pubblico locale (bus, metro, tram) è coinvolto. In molte città il servizio — ferroviario e su gomma — sarà assicurato solo durante le fasce di garanzia: tipicamente dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Fuori da queste finestre orarie è probabile che si verifichino cancellazioni, ritardi o sospensioni di corse, con conseguenti disagi per pendolari, studenti e viaggiatori. Per questo motivo, chi intende muoversi venerdì 28 è invitato a verificare in anticipo gli orari e lo stato dei mezzi sul sito o i canali ufficiali dell’azienda di trasporto.