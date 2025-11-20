Segnala una notizia

Scivola in una scarpata a Nocera Terinese: recuperato dai Vigili del Fuoco

Calabria

Il salvataggio

Scivola in una scarpata a Nocera Terinese: recuperato dai Vigili del Fuoco

L'intervento nel tardo pomeriggio in Contrada Campodorato. L'uomo, classe 1958, è stato immobilizzato e poi affidato al 118

Pubblicato

25 secondi fa

il

scarpata nocera terinese 01

NOCERA TERINESE (CZ) – Era scivolato in una scarpata dopo una rovinosa caduta. Nel tardo pomeriggio di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in Contrada Campodorato, nel comune di Nocera Terinese, per prestare soccorso ad un uomo rimasto ferito dopo essere caduto lungo una scarpata particolarmente impervia. Secondo quanto riferito, l’uomo, 67enne, sarebbe scivolato per diversi metri, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il malcapitato, hanno provveduto a immobilizzarlo e a recuperarlo in sicurezza utilizzando la barella toboga, strumento fondamentale per operazioni in terreni difficili. Riportato in zona sicura, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che dopo le prime valutazioni lo ha trasferito in una struttura ospedaliera di Catanzaro per accertamenti e ulteriori trattamenti. Presenti sul posto anche i Carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

scarpata nocera terinese

