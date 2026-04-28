CASERTA – Scomparsi dalla Calabria e rintracciati su un autobus diretto verso la Capitale. Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda di due adolescenti calabresi che, nei giorni scorsi, avevano fatto perdere le proprie tracce allontanandosi improvvisamente da casa. I giovani, entrambi di 14 anni, sono stati individuati dalla Polizia di Stato a bordo di un autobus di linea nel territorio di Caserta, mentre tentavano di raggiungere Roma.

La scomparsa e l’allarme

I due minori si erano allontanati dalle rispettive abitazioni di Catanzaro senza fornire alcuna comunicazione ai familiari. La scomparsa ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi: i genitori hanno sporto denuncia alle Forze dell’Ordine, permettendo alla Questura di Catanzaro di avviare tempestivamente le ricerche. Le informazioni e le descrizioni dei ragazzi sono state diramate a tutti gli uffici di Polizia sul territorio nazionale.

Scomparsi dalla Calabria e ritrovati su un Bus

Il monitoraggio strategico dei trasporti a lunga percorrenza è stato decisivo per la risoluzione del caso. Il personale della Polizia Stradale di Caserta Nord ha intensificato i controlli sui bus di linea in transito nell’area. Proprio durante una di queste verifiche, gli agenti hanno fermato un pullman diretto a Roma che percorreva l’autostrada Caserta-Salerno. A bordo del mezzo, i poliziotti hanno riconosciuto i due quattordicenni.

Dopo essere stati identificati, i ragazzi sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Stradale. Qui, dopo i primi momenti di tensione, sono stati tranquillizzati dagli agenti in attesa dell’arrivo dei genitori. I familiari, giunti da Catanzaro, hanno finalmente potuto riabbracciare i propri figli, ai quali sono stati ufficialmente riaffidati.