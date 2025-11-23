Scontro frontale tra due auto a Rovito, 6 le persone ferite portate all’Annunziata

ROVITO (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 18.00, lungo la Strada Statale 107 al km 40,500. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale. In tutto sei le persone rimaste ferite nell’impatto e trasportate presso l’ospedale Annunziata di Cosenza dal personale sanitario arrivato sul luogo dell’incidente insieme ad una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale e il personale Anas per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto. La carreggiata risulta attualmente percorribile in un unico senso di marcia ma permangono rallentamenti e disagi alla circolazione.