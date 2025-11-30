Scontro tra un furgone 9 posti e un’auto. Morto il 72enne Lino Leto, storico sindacalista ed educatore scout

CROTONE – Non ce l’ha fatta Lino Leto, il 72enne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto la mattina del 28 novembre in località Gabella, lungo la vecchia statale nel territorio comunale di Crotone. L’uomo è morto nelle scorse ore all’ospedale San Giovanni di Dio, dove era stato ricoverato in condizioni critiche subito dopo il violentissimo impatto.

Leto era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto ed era stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al personale sanitario. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi: nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.

Lino Leto, rappresentante sindacale alla Cellulosa 2000

Figura molto conosciuta in città, Leto aveva ricoperto negli anni un ruolo di primo piano come rappresentante sindacale alla Cellulosa 2000, partecipando alle principali vertenze che avevano preceduto la chiusura dello stabilimento. Parallelamente, era un punto di riferimento per il mondo scout crotonese: capo gruppo dell’Agesci “Crotone 6”, aveva accompagnato generazioni di giovani nella formazione e nei percorsi educativi.

Lo scontro tra un furgone 9 posti e la sua auto

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto dell’uomo si sarebbe scontrata con un furgone a nove posti che trasportava lavoratori stranieri diretti verso aziende agricole della zona. Tre passeggeri del mezzo sono rimasti feriti. La salma di Leto è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio in tutta la comunità crotonese, che perde una figura stimata per il suo impegno civile, sociale ed educativo.