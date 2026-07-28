VIBO VALENTIA – Violento incidente intorno alle 12.30 lungo la SP 17 che collega Vibo Valentia a Tropea che ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui un bambino. Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroën C3 e una Peugeot 406 Sw si sono scontrate frontalmente in un tratto rettilineo della carreggiata, in località Aeroporto, nei pressi del Gruppo operativo dei Carabinieri.

Scontro sulla SP 17, donna estratta dalle lamiere: bambino in ospedale

A seguito dell’impatto, il bambino in via precauzionale, è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore, che viaggiava a bordo di uno dei mezzi coinvolti, è rimasto invece illeso. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Citroën C3. Tra questi una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo, rendendo necessario il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

I soccorritori hanno utilizzato una smerigliatrice per tagliare parte della carrozzeria e consentire l’estrazione della ferita, successivamente immobilizzata su una barella spinale e affidata alle cure del personale sanitario. Gli occupanti della Citroën sono stati trasportati all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre il bambino è stato successivamente accompagnato al nosocomio di Catanzaro. Illeso, invece, il conducente della Peugeot 406 Sw.

Rilievi e traffico rallentato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la Provinciale 17 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli incidentati.