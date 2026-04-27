Al liceo Scorza #IoDAmoreNonMuoio: 3 voci per raccontare la donna tra mito, letteratura e cronaca

COSENZA – E’in programma domattina alle 11, presso l’Aula Magna del Liceo scientifico G.B. Scorza di Cosenza, l’evento culturale #IoDAmoreNonMuoio, dedicato alla figura della donna tra mito, letteratura e cronaca. Un appuntamento pensato per esplorare le molteplici sfaccettature dell’universo femminile, intrecciando la dimensione simbolica del mito, la profondità della letteratura e il peso delle storie contemporanee.

Al liceo Scorza un viaggio tra parole, musica ed emozioni

Protagonisti dell’iniziativa saranno tre interpreti che accompagneranno il pubblico in un percorso intenso e coinvolgente. Titti Mileto, attrice e cantante dalla forte sensibilità interpretativa, darà voce ai testi più significativi dedicati alla figura femminile, alternando letture e momenti musicali capaci di trasmettere emozioni profonde. Arcangelo Badolati, autore del progetto da cui prende origine l’evento, guiderà il pubblico attraverso un racconto che unisce cronaca, letteratura e mito, con uno stile essenziale e incisivo. Antonio Ruoppolo, al pianoforte, accompagnerà l’intero percorso, creando un’atmosfera capace di valorizzare ogni parola e ogni momento dell’incontro.

Ad aprire l’evento saranno i saluti della dirigente scolastica Rosanna Rizzo. Interverranno inoltre: Sergio Mazzuca, presidente del Rotary Club Rende e Antonietta Cozza, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Cosenza. Sarà presente anche Matilde Spadafora Lanzino, fondatrice della Fondazione Roberta Lanzino, nata nel 1989 e divenuta negli anni un punto di riferimento in Calabria nella lotta contro la violenza di genere. La sua partecipazione rappresenta un momento significativo di testimonianza e impegno civile.

L’evento è promosso dal Rotary Club Rende – Distretto 2102 in collaborazione con il Liceo scientifico G.B. Scorza e l’associazione Scintille Cosenza. Aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti, l’incontro si propone di stimolare una riflessione sul ruolo e sulla rappresentazione della donna nella cultura, nella società e nella storia.