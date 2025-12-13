Nuove scosse di terremoto in Calabria, la più forte di magnitudo 2.8. Epicentro a Cardeto

CARDETO (RC) – Dopo le due scosse di ieri mattina, entrambe con una magnitudo di 2.0, tra la notte e le prime ore di questa mattina, altre quattro scosse di terremoto sono state registrate dall’INGV in provincia di Reggio Calabria. Epicentro sempre a Cardeto, nell’alta valle della Fiumara Sant’Agata, dove alle 4:43 è stata registrata la scossa più forte: magnitudo 2.8 ad una profondità di 14 Km. Le atre tre scosse hanno avuto, rispettivamente, una magnitudo di 2.1, 2.5, e 2.2 alle 4:47, alle 5:04 e alle 6:31. Nessun danno segnalato a cose o persone.

Scossa di magnitudo 2.8 nel Tirreno Cosentino

Anche in provincia di Cosenza è stata registrata dai sismografi dell’ING una scossa di terremoto. Alle 6:39 di questa mattina si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 a largo nel mar Tirreno cosentino, ad una profondità elevata di 211 km.