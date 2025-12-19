Stipati nel bagno e a contatto con altra merce, sequestrati 235 chili di fuochi d’artificio illegali

CIRÒ (KR) – Le forze dell’ordine, nel corso di un’operazione messa in atto tra Cirò e Cirò Marina, hanno sequestrato 235 chili di fuochi d’artificio illegali rinvenuti in un locale adibito a bagno all’interno di un esercizio commerciale.

Un luogo non idoneo alla conservazione del materiale pirotecnico, la cui detenzione, tra le altre cose, non rispettava le norme. I botti erano, infatti, sistemati nel locale insieme ad altra merce senza rispettare la distanza minima di sicurezza. Per questi motivi il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti.

Non solo fuochi d’artificio illegali, controlli a tappeto

Il sequestro dei fuochi d’artificio illegali è solo una delle azioni messe in campo dalle forse dell’ordine. Si tratta, infatti, di un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro, nel corso della quale sono stati messi in atto una serie di controlli.Dagli esercizi commerciali a persone e veicoli lungo le principali arterie stradali inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino.

Nel corso del periodo natalio botti illegali e materiale non conforme compaiono in modo indiscriminato sugli scaffali degli esercizi commerciali. Solo stamattina la guardia di finanzaa di Vibo Valentia ha proceduto al sequestro di oltre 28mila articoli natalizi di vario genere, privi delle indicazioni in lingua italiana e dell’etichettatura.