Sequestro da 9 milioni all’Oculistica dell’AOU “R. Dulbecco”: coinvolti 11 presunti responsabili

CATANZARO – Colpiti beni immobili, mobili e crediti riconducibili a soggetti, legati all’UOC di Oculistica dell’AOU “Renato Dulbecco”. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito un sequestro conservativo ante causam per un importo totale di 9.179.086,29 euro nei confronti di 11 presunti responsabili, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria.

Il provvedimento ha riguardato beni immobili, beni mobili e crediti riconducibili ai soggetti individuati, principalmente appartenenti all’UOC di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Il sequestro è finalizzato a garantire la disponibilità patrimoniale necessaria a coprire un presunto danno erariale oggetto di accertamento da parte della magistratura contabile.

Intervento a tutela delle risorse pubbliche

La misura cautelare si inserisce nelle attività della Corte dei Conti volte alla prevenzione del danno erariale e al corretto uso dei fondi pubblici, con la Guardia di Finanza impegnata nella ricostruzione delle disponibilità patrimoniali dei soggetti coinvolti. L’operazione costituisce un ulteriore tassello nel monitoraggio della spesa sanitaria e nella tutela della legalità amministrativa.