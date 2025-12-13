AFRICO NUOVO (RC) – Sequestrati 3,5 chili di marijuana nascosti in due case disabitate e trasformate in un deposito di droga. È quello che hanno scoperto i Carabinieri della provincia di Reggio Calabria che proseguono nelle azioni dia lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione dei Carabinieri di Africo Nuovo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga nel centro abitato del paese.

Maxi sequestro di 3,5 chili di marijuana

Nel corso di un’attività di controllo mirata del territorio, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 3,5 chili di marijuana, accuratamente occultati all’interno di due abitazioni disabitate. Il sequestro ha consentito di bloccare un ingente giro di spaccio, evitando che migliaia di euro, frutto dell’attività criminale, finissero nelle mani di soggetti ancora ignoti. Un intervento che testimonia l’elevata capacità operativa dell’Arma nel contrastare tempestivamente le attività illegali e tutelare la sicurezza della comunità locale.

Dosi già termosaldate e pronte per la successiva immissione

La sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi termosaldate e pronte per la vendita, era conservata in buono stato, segno di un’organizzazione finalizzata alla successiva immissione nel mercato illecito. L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, che vede i Carabinieri costantemente impegnati anche nelle aree più impervie del territorio calabrese. Un’azione capillare che non si limita alla repressione, ma punta anche alla sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi all’uso e allo spaccio di droga.

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri conferma il proprio ruolo centrale nel controllo del territorio e nella salvaguardia della legalità, rafforzando la rete di sicurezza a tutela dei cittadini di Africo Nuovo e dell’intera provincia di Reggio Calabria.