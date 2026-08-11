CROTONE – Un vero e proprio arsenale di armi bianche pronto a invadere i luoghi del divertimento estivo. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante i controlli dedicati alla sicurezza della movida sul lungomare di Crotone. Gli agenti delle Volanti hanno intercettato un furgone con targa estera al cui interno erano nascosti 135 oggetti atti a offendere, tra cui spicca un’ingente quantità di armi da taglio e taser (storditori elettrici). L’operazione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale e la denuncia a piede libero di due cittadini stranieri che viaggiavano a bordo del mezzo.

Il controllo: il nervosismo tradisce i due occupanti

L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e repressione dei reati disposti dalla Questura nelle aree a maggior concentrazione turistica. Durante il pattugliamento del litorale pitagorico, i poliziotti hanno notato il furgone straniero e hanno deciso di effettuare un controllo di routine. A tradire i due uomini è stato l’evidente stato di agitazione e nervosismo mostrato all’arrivo degli agenti. Un atteggiamento che ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire l‘ispezione all’interno dell’abitacolo e del vano di carico, portando alla luce il materiale illecito.

Un vero e proprio arsenale di armi bianche

Nel corso della perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto e inventariato ben 135 articoli proibiti. Nel dettaglio, il materiale sequestrato comprende 94 coltelli complessivi (42 a scatto, 20 a serramanico, 17 con lama chiudibile, 12 a lama fissa, 3 a doppia lama e 5 cutter, 7 storditori elettrici (taser/dissuasori), 27 punteruoli e 2 bastoni telescopici sflollagente. Oltre alle armi, la Polizia ha posto sotto sequestro preventivo anche il furgone con targa estera, in quanto mezzo utilizzato per il trasporto, la custodia e la logistica del materiale pericoloso.

Denunciati due cittadini stranieri

I due cittadini stranieri fermati a bordo del furgone sono stati accompagnati in Questura e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto e trasporto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Le contestazioni sono state formalizzate anche alla luce delle più recenti disposizioni normative introdotte dal Decreto Sicurezza. L’intervento tempestivo delle Volanti ha evitato che questo ingente quantitativo di lame e storditori potesse essere immesso o utilizzato senza alcun controllo tra la folla che popola la movida estiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza ad alto impatto che ha interessato contemporaneamente la costa di Cirò Marina, la frazione turistica di Le Castella e il capoluogo pitagorico, anche attraverso pattuglie appiedate. Nella sola giornata dell’intervento, i bilanci complessivi dei controlli del territorio registrano 558 persone identificate (di cui 91 già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia) e 270 veicoli controllati.