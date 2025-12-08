Serie A Futsal: beffa finale per la Pirossigeno Cosenza, l’Active Network passa 3-1

COSENZA – La serata del PalaPirossigeno si chiude nel modo più amaro per Cosenza, sconfitto 3-1 in casa dall’Active Network Active Network nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Un match rimasto in equilibrio fino ai secondi conclusivi, prima della doppia zampata decisiva degli ospiti. Il primo squillo del match è dell’Active Network, con Cesaroni che al 2’ sfiora il palo. Sul ribaltamento di fronte, però, i lupi colpiscono: Marcelinho serve un pallone perfetto a Lo Cicero, che firma l’1-0 a porta spalancata.

La reazione dei laziali è immediata, ma Parisi sale in cattedra con due interventi da applausi su Ferretti e Curri. Al 11’ è Fantecele a sfiorare il raddoppio per i rossoblù, prima che una distrazione difensiva lasci Curri libero di insaccare il pareggio. Ancora Fantecele, al 15’, va vicino al gol con un’azione personale di qualità, ma si va al riposo sull’1-1.

La seconda frazione si apre con un miracolo di Parisi su Ferretti. Risponde il solito Marcelinho, che impegna severamente Pérez in due occasioni. L’episodio più sfortunato arriva poco dopo: il capitano rossoblù trova il corridoio giusto, ma il palo gli nega un gol che sembrava fatto. I lupi aumentano la pressione, ma Pérez diventa il protagonista della serata respingendo tutto, compresi due tentativi ravvicinati di Marcelinho.

Finale thriller: due tiri liberi falliti, poi la beffa

La gara si infiamma al 16’: sesto fallo Cosenza e tiro libero per Cesaroni, ma Parisi si oppone. A 70 secondi dalla sirena arriva un secondo tiro libero per gli ospiti, stavolta con Salamone, ma il portiere rossoblù è ancora strepitoso. Sembra l’ennesima prova di carattere del Cosenza, ma l’epilogo è amaro: nel concitato ultimo minuto, prima Cesaroni e poi Curri firmano il sorpasso e la vittoria dell’Active Network, che espugna il PalaPirossigeno e porta via tre punti pesantissimi. Un ko che brucia per i rossoblù, puniti ben oltre quanto visto in campo e frenati da un pizzico di sfortuna di troppo.

PIROSSIGENO COSENZA-ACTIVE NETWORK VITERBO 1-3 (pt 1-1)

COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Trentin, Vavà, Saponara. All. Paniccia

ACTIVE: Thiago Perez, Curri, Ferretti, Cesaroni, Salamone. Mazza, Cossalter, Brescolini, Ugherani, Block, Degan, Zizzo. All. Monsignori

ARBITRI: Emilio Romano di Nola, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia, Giovanni Loprete di Catanzaro. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 02’09” pt Lo Cicero (C), 11’18” pt e 19’12” st Curri (A), 18’48” st Cesaroni (A)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaPirossigeno di fronte a circa 500 spettatori.

Ammoniti: 15’19” pt Block (A), 17’40” pt Trentin (C), 01’07” st Thiago Perez (A), 02’08” st Lo Cicero (C), 18’48” st Marcelinho (C), 18’48” st Vavà (C).

Espulso: al 18’48” st per proteste Presta (vice allenatore Cosenza).