SerieA8 ACSI Lega Calcio a 8 Cosenza: al via la 10ª stagione tra numeri da record e la svolta Fantacalcio

COSENZA – Dieci anni di passione, sfide sul rettangolo verde e un’evoluzione costante che ha trasformato un torneo locale nel movimento di calcio a 8 più importante del Sud Italia. La SerieA8 ACSI Lega Calcio a 8 Cosenza taglia ufficialmente il traguardo della sua decima stagione, presentandosi ai nastri di partenza con numeri da record: oltre 1.000 tesserati e ben 39 squadre divise tra i campionati di Serie A e Serie B. Un traguardo prestigioso che la dirigenza ha deciso di celebrare introducendo una vera e propria rivoluzione nel panorama sportivo amatoriale: il Fantacalcio dedicato ai protagonisti della Serie A locale.

Fantacalcio della SerieA8 ACSI Cosenza: quando i campioni sono i compagni di squadra

La grande novità di quest’anno nasce dalla sinergia e dal lavoro di squadra tra tre realtà consolidate del territorio: l’organizzazione della SerieA8, la piattaforma Fantaleagues e la community FantaFantoni. La regia tecnica dell’iniziativa è curata da Fantaleagues, un’innovativa piattaforma nata cinque anni fa dall’intuizione di un gruppo di giovani di Rogliano. L’idea originaria — nata quasi per gioco davanti a una birra a bordo campo — era semplice quanto originale: sostituire i fuoriclasse milionari della Serie A con i calciatori del torneo locale. Oggi quella scommessa è diventata una realtà strutturata e all’avanguardia, in grado di sviluppare “fantacampionati” su misura per i tornei dilettantistici.

Ad affiancare il progetto c’è FantaFantoni, una delle realtà più seguite e radicate della provincia di Cosenza nella gestione di fantacampionati e fantamondiali. Sarà proprio il team di pagellisti di FantaFantoni ad occuparsi del compito più delicato e atteso: assegnare i voti al termine di ogni giornata di gara, garantendo competenza, imparzialità e massima attenzione a ogni dettaglio.

Un “listone” di oltre 300 giocatori e voti oggettivi

Una delle sfide più ambiziose è stata la creazione del cosiddetto “listone”. In questa prima edizione sperimentale, il Fantacalcio coinvolgerà esclusivamente la Serie A.

Per valutare e quotare gli oltre 300 atleti dilettanti appartenenti alle 14 formazioni della massima serie, è stato svolto un lavoro di analisi certosino. Grazie alla collaborazione diretta con i referenti dei club e all’incrocio di dati e statistiche archiviati nel database del sito ufficiale della SerieA8, si è riusciti a garantire un altissimo livello di oggettività nelle valutazioni ufficiali.

Regolamento, premi e modalità di iscrizione

Il regolamento del Fantacalcio della SerieA8 rispetta la tradizione amatissima dai “fanta-allenatori”, abbinando i classici bonus e malus a una grande flessibilità tattica:

Libertà di modulo: possibilità di scegliere l’assetto ideale della formazione titolare.

Modificatore di difesa: per valorizzare chi sceglie la difesa a 4 e schiera portieri e difensori dai voti alti.

Montepremi: ricchi premi in palio per la classifica generale, affiancati da bonus e riconoscimenti per le classifiche settimanali e trimestrali.

Come e quando partecipare

La competizione ha preso ufficialmente il via, ma c’è ancora tutto il tempo per studiare la rosa e definire le proprie strategie di mercato. Il calcolo dei punteggi per la classifica generale e per le varie coppe scatterà a partire dalla 3ª giornata del campionato di Serie A.