SAN LUCA (RC) – La scoperta delle serre adibite a coltivazione di lamponi è stata fatta dai Carabinieri durante un controllo per contrastare gli illeciti ambientali e difendere il patrimonio naturale dell’Aspromonte. Una vigilanza continua che, anche nelle zone più impervie, consente di intercettare trasformazioni abusive del territorio prima che producano danni irreversibili.

Serre su 35mila metri quadri di territorio montano

Durante un controllo congiunto, i Carabinieri di San Luca, insieme al Nucleo Carabinieri Forestale di Locri e alla Polizia Locale di San Luca, hanno individuato un’estesa area agricola realizzata senza alcuna autorizzazione: quattro persone sono state denunciate per aver costruito vaste serre destinate alla coltivazione di lamponi in un’area sottoposta a vincolo sismico e idrogeologico.

Le strutture, totalmente abusive, occupavano oltre 35.000 mq di territorio montano, modificandone in modo significativo l’assetto naturale. Le indagini hanno inoltre permesso di accertare come uno degli indagati avrebbe prelevato circa 25.000 metri cubi di acqua al giorno dalla fiumara adiacente, una sottrazione massiccia e completamente illecita di una risorsa essenziale. Per lui è scattata anche la denuncia per furto aggravato.

A rischio l’equilibrio dell’ecosistema

L’Arma dei Carabinieri continuerà a presidiare le aree più sensibili della provincia. Le alterazioni abusive del suolo e le sottrazioni indiscriminate di risorse naturali non rappresentano solo violazioni di legge, ma un serio rischio per l’equilibrio ecosistemico dell’intero territorio.