Sesta intimidazione in un mese, rinvenuta una tanica di benzina davanti ad un negozio

LAMEZIA TERME – Nuovo e inquietante episodio di intimidazione a Lamezia Terme dove l’emergenza racket continua a destare preoccupazione. Questa volta, una tanica di benzina è stata trovata davanti all’ingresso di un emporio per casalinghi, igiene casa e altri articoli in via Tommaso Fusco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e ascoltato i proprietari del negozio per ricostruire l’accaduto.

Si tratta del sesto episodio intimidatorio registrato in città nell’ultimo mese. Tre episodi hanno coinvolto commercianti, due imprenditori, mentre l’ultimo risale a pochi giorni fa, quando un escavatore della ditta Ferraro, impegnata in lavori di riqualificazione nel centro storico, è stato preso di mira. Le autorità continuano a monitorare la situazione, sottolineando la necessità di contrastare con fermezza le azioni criminali che minacciano la sicurezza e l’attività economica della città.