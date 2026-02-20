CASSANO ALLO IONIO, 20 FEB – Stop ai tributi per gli agricoltori colpiti dalla piena del Crati nella piana di Sibari. “In questo quadro di grande difficoltà per le aziende agricole della nostra Regione, colpite prima dal ciclone Harry e poi dal disastro che ha coinvolto tutte le aree del fiume Crati, da parte del Consorzio di bonifica c’è stata la decisione di sospendere i recuperi coattivi e le azioni per i tributi del 2024, 2025 e siamo in attesa di avere notizie anche per i tributi 2026. Questo per assicurare anche una ripresa più veloce ed evitare che le aziende siano tartassate da tributi che provengono proprio dal consorzio di bonifica”.

A dichiararlo è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, a margine della riunione operativa sui danni provocati dall’esondazione del Crati nella Piana di Sibari, tenutasi nella delegazione municipale di Sibari e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, e del presidente della Regione Roberto Occhiuto.