Dalla Sicilia alla Calabria con oltre 7 chili di droga e due bambini in auto: bloccati

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Viaggiavano in auto con i figli minorenni e oltre 7 chili di droga. Una coppia è stata arrestata dai carabinieri agli imbarcaderi di Villa San Giovanni provenienti dalla Sicilia.

Il sospetto e i controlli

I carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, impegnati in alcuni controlli, hanno notato la vettura con i due bambini a bordo e la loro attenzione è stata attirata dal comportamento degli adulti, particolarmente nervosi. I militari hanno quindi perquisito il veicolo trovando, in un borsone posizionato ai piedi della passeggera, tre confezioni contenenti cocaina per quasi 1 chilo e 55 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 6 chili.

I due soggetti, entrambi residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotti in caserma per gli accertamenti di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono stati successivamente tradotti nella Casa Circondariale del capoluogo. I bambini sono stati affidati ai familiari.