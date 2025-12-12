Sicurezza a Cosenza, Bozzo (FI) attacca il sindaco Caruso «si valuti una mozione di sfiducia»

COSENZA – Sulla sicurezza a Cosenza il clima si fa sempre più incandescente. Stavolta è il commissario cittadino di Forza Italia, Massimo Bozzo, a lanciare un duro attacco al sindaco Franz Caruso, parlando di una città “al collasso”. Bozzo cita episodi recenti – anziani picchiati, vigili aggrediti e risse in pieno centro – come segnale di un degrado crescente e di un’amministrazione “incapace di garantire tranquillità e vivibilità ai cittadini”.

Sicurezza in città, Bozzo “sindaco troppo impegnati nei favoritismi”

Massimo Bozzo accusa il primo cittadino di essere “troppo impegnato nei concorsi e nel sistemare parenti e amici”, sostenendo che l’attenzione dell’amministrazione sarebbe rivolta più alla costruzione di una rete di potere che alla gestione delle emergenze urbane. “Mentre la città affronta paura e violenza – afferma – Caruso pensa solo a mantenere salda la sua area politica”.

Il commissario azzurro arriva a ipotizzare la necessità di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, definendo “colma” la misura della sopportazione cittadina. “Cosenza merita di meglio”, conclude Bozzo, ribadendo che la sua è una denuncia politica sulle condizioni della città. “Al momento – spiega – non è giunta alcuna replica ufficiale da parte del sindaco o dell’amministrazione comunale”.