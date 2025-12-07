Cosenza: prima piazza Europa, ora piazza Bilotti. Preso di mira un altro bar, in città cresce la paura

COSENZA – La sensazione che si avverte a Cosenza negli ultimi tempi, è di preoccupazione e tensione sul fronte della sicurezza. Nel giro di pochi giorni infatti, alcuni episodi criminali hanno generato un clima di paura: dal caso di Cristian, il senzatetto picchiato brutalmente per strada, al furto ai danni del bar San Francesco, fino all’irruzione dei ladri, forse gli stessi, in un bar della centralissima piazza Bilotti.

Cosenza, ladri in un bar in piazza Bilotti

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica. Ignoti avrebbero forzato la porta d’ingresso dell’attività e, dopo aver divelto il portone, sono entrati ed hanno portato via la cassa, con all’interno un bottino che si aggirerebbe, secondo quanto emerso, intorno ai tremila euro. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e le indagini sono in corso.

Un modus operandi simile a quello che ha interessato il bar San Francesco nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, dal quale è stato portato via il cambiamonete con gli incassi del giorno precedente. I malviventi anche in quel caso avevao danneggiato la porta d’ingresso ed erano entrati. Poi, presa la cassa automatica, si sono dileguati.

Un senso di insicurezza dunque, sempre più diffuso perchè i colpi di questo genere, vengono compiuti nel centro della città e in pochi minuti. Cittadini, commercianti e persino il sindaco chiedono maggiori controlli. Ieri anche Giacomo Mancini jr aveva lanciato un accorato appello attraverso un video pubblicato sui social per denunciare la situazione di “emergenza” che si vive in città: “Occorre essere duri contro il crimine: garantendo maggiori presidi e controlli di forze dell’ordine”.