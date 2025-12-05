Segnala una notizia

Sicurezza e ordine pubblico: Daspo, fogli di via e ammonimenti per 28 persone

Calabria

Daspo, fogli di via e ammonimenti. Il bilancio dell’attività di novembre della Questura di Vibo che ha adottato numerose misure preventive per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini

1 ora fa

Daspo - questura Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Daspo, fogli di via, ammonimenti e avvisi orali. E’ il bilancio dell’attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica della Questura di Vibo Valentia nel corso del mese di novembre. Controlli del territorio, attività info-investigative degli uffici operativi e segnalazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale.

Tra le misure adottate:

4 provvedimenti Daspo nei confronti di soggetti responsabili di atti di violenza durante manifestazioni sportive disputate nella provincia: 9 marzo a Cessaniti, 16 marzo a Briatico, 16 novembre a Vibo Valentia e 23 novembre a Francica. Per gli ultimi due casi è stato disposto anche l’obbligo di comparizione presso un ufficio di Polizia;
1 Daspo  “fuori contesto” a carico di un soggetto condannato per possesso di arma;
5 Fogli di Via con divieto di ritorno nei comuni di Tropea, Pizzo, Soriano Calabro e Vibo Valentia;
12 Avvisi Orali a persone ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico;
6 ammonimenti;
6 proposte di sorveglianza speciale, tre relative ad autori di violenza di genere e tre ad individui legati alla criminalità comune.

 

