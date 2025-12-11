Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Allarme sicurezza: due locali chiusi a Luzzi e Paola, ritrovo di pregiudicati

Provincia

SOS SICUREZZA

Allarme sicurezza: due locali chiusi a Luzzi e Paola, ritrovo di pregiudicati

Nel pieno dell’allarme sicurezza che sta attraversando Cosenza e provincia, il Questore dispone la sospensione di due licenze per locali ritrovo di pregiudicati

Pubblicato

29 minuti fa

il

sicurezza_polizia_locale-chiuso

COSENZA – Allarme sicurezza a Cosenza e provincia. Proseguono i controlli della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza che, a seguito di attività di controllo effettuatata dai Carabinieri territorialmente competenti, ha adottato 2 provvedimenti ex art. 100 di sospensione licenza, per la durata di 15 giorni, emessi dal Questore della Provincia di Cosenza, nei confronti di due esercizi pubblici, situati rispettivamente a Luzzi e Paola, entrambi luogo di ritrovo abituale di soggetti con precedenti giudiziari di polizia che destavano particolare allarme sociale e potenziali conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

rissa cosenza carabinieri

Allarme sicurezza, cresce la preoccupazione a Cosenza e provincia

Il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato per Cosenza e provincia, dove nelle ultime settimane gli episodi di cronaca stanno destando particolare preoccupazione a causa di un crescente allarme sicurezza legato a episodi di violenza, vandalismi e aggressioni ai danni delle forze dell’ordine. In questo contesto, le attività di controllo sono state ulteriormente intensificate per prevenire situazioni di rischio e monitorare i locali ritenuti punti di aggregazione per soggetti con precedenti di polizia. L’obiettivo – sottolineano dalla Questura – è garantire maggiore tutela ai cittadini e ristabilire condizioni di ordine pubblico adeguate.

Rissa Mc Donald piazza bilotti 04

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA