Allarme sicurezza: due locali chiusi a Luzzi e Paola, ritrovo di pregiudicati

COSENZA – Allarme sicurezza a Cosenza e provincia. Proseguono i controlli della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza che, a seguito di attività di controllo effettuatata dai Carabinieri territorialmente competenti, ha adottato 2 provvedimenti ex art. 100 di sospensione licenza, per la durata di 15 giorni, emessi dal Questore della Provincia di Cosenza, nei confronti di due esercizi pubblici, situati rispettivamente a Luzzi e Paola, entrambi luogo di ritrovo abituale di soggetti con precedenti giudiziari di polizia che destavano particolare allarme sociale e potenziali conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Allarme sicurezza, cresce la preoccupazione a Cosenza e provincia

Il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato per Cosenza e provincia, dove nelle ultime settimane gli episodi di cronaca stanno destando particolare preoccupazione a causa di un crescente allarme sicurezza legato a episodi di violenza, vandalismi e aggressioni ai danni delle forze dell’ordine. In questo contesto, le attività di controllo sono state ulteriormente intensificate per prevenire situazioni di rischio e monitorare i locali ritenuti punti di aggregazione per soggetti con precedenti di polizia. L’obiettivo – sottolineano dalla Questura – è garantire maggiore tutela ai cittadini e ristabilire condizioni di ordine pubblico adeguate.