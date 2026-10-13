Sicurezza a rischio in un cantiere stradale: sospese 3 ditte e multe per oltre 12mila euro

DECOLLATURA (CZ) – Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro sono state riscontrate in un cantiere edile a Decollatura, nel Catanzarese, durante un’operazione straordinaria di controllo. L’intervento ha visto impegnati i Carabinieri di Soveria Mannelli, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro.

Controlli nel cantiere di località Iunci

Al centro delle verifiche il cantiere per la realizzazione della strada di collegamento tra la Superstrada dei Due Mari e quella del Medio Savuto, situato in località Iunci. Gli accertamenti, effettuati per verificare il rispetto delle disposizioni a tutela dell’incolumità dei lavoratori, hanno evidenziato criticità riconducibili alla violazione del decreto legislativo 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Protezioni assenti e ponteggi non a norma

Tra le irregolarità contestate figurano l’assenza di adeguate protezioni contro le cadute dall’alto e la mancanza di idonee imbracature per gli operatori. Gli ispettori hanno inoltre rilevato carenze nella documentazione obbligatoria, con l’omessa elaborazione e presentazione del Piano operativo di sicurezza (POS), oltre alla mancata verifica delle condizioni di sicurezza previste dal Piano di sicurezza e coordinamento.

Sotto osservazione anche le impalcature, risultate allestite in modo non conforme e caratterizzate da vuoti potenzialmente pericolosi per i lavoratori. Le violazioni riscontrate hanno delineato un quadro di criticità che, secondo gli esiti dei controlli, esponeva il personale a seri rischi durante lo svolgimento delle attività nel cantiere.

Tre ditte sospese e sanzioni per oltre 12mila euro

Le verifiche si sono concluse con il deferimento in stato di libertà dei legali rappresentanti delle tre imprese impegnate nei lavori. Nei confronti delle ditte sono state inoltre comminate ammende per un importo complessivo superiore a 12mila euro. Considerata la gravità delle violazioni e la situazione di rischio per l’incolumità dei lavoratori, gli organi di vigilanza hanno disposto l’immediata sospensione dei lavori e delle attività imprenditoriali all’interno del cantiere.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine e degli organismi ispettivi sul rispetto delle norme antinfortunistiche, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire condizioni di lavoro sicure anche nei cantieri destinati alla realizzazione di opere pubbliche.