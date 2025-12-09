Sicurezza sulla Statale 106 Bis: consigliere di Cassano Ionio chiede interventi urgenti

CASSANO IONIO (CS) – Migliorare la sicurezza stradale lungo il tratto della SS 106 BIS che attraversa il territorio di Cassano. Dopo la tragica perdita di due giovani cittadini, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, e il grave ferimento di altri due ragazzi, Elisa Pricoli e Leonardo Perciaccante, il Consigliere Comunale Luigi Garofalo ha ufficialmente sollecitato il sindaco Gianpaolo Iacobini e il Presidente del Consiglio Comunale Sofia Maimone ad intervenire con urgenza.

Statale 106 Bis, un ordine del giorno

Nella nota inviata agli amministratori, Garofalo sottolinea la pericolosità del tratto, in particolare nei pressi dell’incrocio Stombi e degli svincoli di Marina di Sibari e Contrada Bruscata Piccola, già teatro in passato di numerosi incidenti mortali. Garofalo dunque ha presentato un ordine del giorno in merito alla messa in sicurezza del tratto evidenziando come la realizzazione della nuova 106 rappresenti un progetto strategico per la Calabria, prevedendo tratti in variante a quattro corsie, ma che rischia di far perdere attenzione al tratto esistente, rendendo necessaria un’azione immediata per la messa in sicurezza.

“Si ritiene opportuno avviare un confronto programmatico con ANAS e Regione Calabria – si legge nel documento – e con la Sovrintendenza Archeologica e Paesaggistica, per individuare soluzioni concrete, come la realizzazione di rotatorie agli svincoli più pericolosi”. Garofalo conclude richiedendo ufficialmente l’avvio di un tavolo tra gli enti competenti, con l’obiettivo di prevenire ulteriori tragedie e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli utenti della strada.