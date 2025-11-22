Sila imbiancata, scatta l’emergenza: Anas al lavoro sulle statali 107 e 108 bis – VIDEO

COSENZA – La dama bianca ritorna in Sila. Con l’arrivo delle prime nevicate, i mezzi e il personale Anas sono intervenuti lungo la statlae 107, nel tratto del valico di Fago del Soldato, e sulla Statale 108 Bis, in provincia di Cosenza. Le squadre sono state impegnate con spargisale e sgombraneve per garantire la piena transitabilità delle arterie stradali e prevenire la formazione di ghiaccio, assicurando così una viabilità in sicurezza.

Il personale Anas mantiene un presidio costante h24 sull’intera rete di competenza, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenendo in caso di necessità. Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza, a rispettare le indicazioni del personale presente sul posto e a mettersi in viaggio solo con adeguato equipaggiamento invernale.

Primi fiocchi di neve in Sila

La Calabria registra le prime nevicate significative sui rilievi. A Monte Scuro, sulla Sila, si misurano accumuli fino a 15 centimetri. A valle, la nevicata è attualmente non misurabile. Viene comunque raccomandata prudenza e l’uso di pneumatici invernali o catene a bordo, come previsto dalle normative.

Gli esercenti del settore turistico e ricettivo della Sila esprimono grande fiducia per l’imminente inizio della stagione invernale. La neve non solo alimenta le aspettative per gli sport invernali, ma riaccende anche l’interesse per la gastronomia tipica e le passeggiate tra i boschi imbiancati, promettendo un pieno di visitatori per i prossimi weekend.

Su Cosenza e l’hinterland al momento piove e le temperature si sono abbassate notevolmente rispetto agli ultimi giorni, ma non si segnalano particolari criticità.