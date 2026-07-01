Sila-Mare, sindacati a tavolo con Anas: fine dei lavori ad agosto ma “attenzione ai lavoratori”

COSENZA – Si è svolto nel pomeriggio di oggi il primo incontro con i dirigenti dell’Anas, dedicato allo stato di avanzamento dei lavori della Sila-Mare, infrastruttura strategica per il territorio provinciale e regionale, fortemente richiesto dalla Cisl di Cosenza.

All’incontro hanno preso parte le organizzazioni sindacali confederali di Cisl, Cgil e Uil. Per la CISL erano presenti i dirigenti sindacali della CISL di Cosenza e delle Federazioni territoriali FILCA e FIT.

Nel corso del confronto, i dirigenti dell’Anas hanno illustrato l’andamento del cantiere, confermando il rispetto del cronoprogramma che prevede la consegna dell’opera nei primi giorni di agosto.

Nel corso della riunione, le organizzazioni sindacali hanno posto particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale impegnato nel cantiere, proponendo una rimodulazione della turnistica dei lavoratori interessati, anche alla luce delle elevate temperature registrate in queste settimane e dell’ordinanza emanata dalla Regione Calabria in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da stress termico. L’obiettivo è garantire la piena tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori senza compromettere il rispetto del cronoprogramma dei lavori.

I dirigenti della CISL esprimono soddisfazione per il clima di confronto registrato e per la disponibilità manifestata dall’ing. Mupo di Anas ad avviare il tavolo permanente richiesto nel corso del confronto dello scorso mese di aprile. Uno strumento ritenuto fondamentale per assicurare un monitoraggio costante dell’andamento dell’opera, affrontare tempestivamente eventuali criticità e mantenere un dialogo continuo tra tutte le parti coinvolte.

«L’avvio di un confronto permanente rappresenta un passo importante per accompagnare la realizzazione di un’infrastruttura strategica come la Sila-Mare. Continueremo a favorire il confronto e la collaborazione affinché siano rispettati i tempi previsti e, soprattutto, siano garantite le migliori condizioni di salute, sicurezza e tutela per tutti i lavoratori impegnati nel cantiere», hanno dichiarato i dirigenti della Cisl Cosenza a conclusione dell’incontro.