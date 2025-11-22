Ore di angoscia e una corsa contro il tempo in Sila: trovato in ipotermia un fungaiolo disperso

CATANZARO – Serata di apprensione nel comune di Taverna, ai piedi della Sila Piccola, in località Pietra Bianca, dove un 74enne non ha fatto ritorno dopo essere uscito in mattinata per cercare funghi. Intorno alle 20:00 di ieri sera la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha attivato le procedure di ricerca persona, inviando sul posto le squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna.

Le operazioni si sono rivelate complesse a causa del buio e della boscaglia fitta, ma un elemento fondamentale è arrivato grazie ai Carabinieri della Stazione di Carlopoli, che hanno rinvenuto l’auto del disperso. Questo ha permesso di restringere il perimetro delle ricerche e velocizzare l’individuazione dell’uomo.

Alle 22:40 circa i Vigili del Fuoco hanno finalmente localizzato il 74enne all’interno del bosco: era riverso a terra, in stato confusionale e con chiari segni di ipotermia. I soccorritori lo hanno immediatamente stabilizzato, immobilizzato sulla barella e trasportato in un’area sicura, dove è stato preso in carico dal personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

La sinergia tra Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 si è rivelata decisiva per un intervento rapido ed efficace, che ha permesso di trarre in salvo l’uomo e trasformare quella che poteva diventare una tragedia in un lieto fine.