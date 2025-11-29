Il sindaco Caruso incontra i commercianti di Cosenza: “Dal 2026 tariffe più basse e nuove misure”

COSENZA – I commercianti di Cosenza hanno incontrato ieri pomeriggio, a Palazzo dei Bruzi, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso e i rappresentanti delle principali associazioni e organizzazioni di categoria delle attività commerciali: Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confagricoltura, CNA e Confartigianato.

Alla riunione erano stati invitati anche i membri del direttivo della Consulta per il Commercio di Cosenza, che, pur essendo giunti in sede, hanno successivamente deciso di allontanarsi a causa del ritardo nell’avvio dei lavori, dovuto ad impegni istituzionali inderogabili del Sindaco, già in corso al momento dell’arrivo della delegazione.

Informato dell’accaduto, il Sindaco Franz Caruso ha espresso profonda amarezza per un atteggiamento che non ha tenuto conto delle priorità e degli obblighi cui un amministratore pubblico è tenuto, ribadendo che le urgenze istituzionali non possono essere disattese.

Partecipanti all’incontro

All’appuntamento erano comunque presenti, in perfetto orario:

Vicesindaco Maria Locanto

Assessori Massimiliano Battaglia (Commercio) e Pina Incarnato (Urbanistica)

Consiglieri comunali Francesco Alimena, Ivan Commodaro, Alessandra Bresciani e Andrea Golluscio

Dirigente del settore Francesco Giovinazzo

Riduzione delle tariffe e misure a sostegno dei commercianti

Nel suo intervento, il Sindaco Franz Caruso ha ricordato la complessa mole di attività avviata dall’Amministrazione per risollevare la città dai gravi problemi finanziari e amministrativi ereditati dal passato:

“Stiamo lavorando per rispondere alle numerose esigenze della nostra comunità, che rischiava di pagare un prezzo altissimo per i disastri finanziari e il caos amministrativo lasciati in eredità. Tra le categorie più in difficoltà vi sono certamente i commercianti, ai quali abbiamo sempre garantito attenzione, compatibilmente con le esigenze della cosa pubblica”.

Il Primo Cittadino ha ricordato come l’Amministrazione abbia più volte chiesto una collaborazione concreta alle attività commerciali sul tema dei pagamenti arretrati, per i quali era già stata concessa una rateizzazione, poi non rispettata.

“Nonostante ciò – ha rimarcato Franz Caruso – il Comune intende proseguire nel dialogo e nel sostegno al settore. Tant’è che abbiamo deciso, per come mi ero impegnato a fare nello scorso mese di giugno, di rivedere il regolamento di arredo urbano, inserendo un nuovo tipo di dehors che, meno strutturato e più leggero, ci consentirà una ulteriore differenziazione. In soldoni significa che riusciremo ad abbassare, a partire dal 2026, il coefficiente di calcolo per le tariffe dell’occupazione di suolo pubblico”.

Gli amministratori presenti hanno inoltre ricordato che la Giunta Municipale ha già approvato una riduzione del 40% dei coefficienti per le tariffe di occupazione del suolo pubblico relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, grazie alla buona performance finanziaria e di bilancio registrata dall’Amministrazione. La misura entrerà in vigore nel 2026.

Il sindaco Franz Caruso ha evidenziato che, con l’approvazione delle modifiche ai regolamenti del decoro urbano e del CUP, si procederà alla riduzione dei coefficienti e quindi delle tariffe, inferiori a quelle di altre città limitrofe.

Rateizzazioni e controlli sui pagamenti arretrati

È stata esaminata una nuova richiesta di rateizzazione degli importi arretrati non ancora versati.

“È l’ultima possibilità che concediamo – ha precisato il Sindaco Caruso –. La rateizzazione era già stata accordata alla fine della scorsa estate, senza un adeguato riscontro. Oggi ne apriamo una ulteriore, con scadenza prevista per i primi mesi del 2026, riservata a chi dimostra reale collaborazione con l’Amministrazione. Proseguiranno comunque i controlli e saranno inviate diffide e sanzioni ai non in regola”.

Apprezzamenti delle associazioni di categoria

I rappresentanti delle associazioni presenti hanno espresso il proprio plauso per la disponibilità dell’Amministrazione ad andare incontro alle esigenze dei commercianti e per il lavoro del settore Urbanistica nella pianificazione degli arredi esterni, ritenuta fondamentale per il decoro urbano.

Al riguardo, è stato chiesto un ulteriore sforzo per migliorare gli standard a beneficio di un paesaggio urbano sempre più bello ed armonico.

Sostegno finanziario e microcredito

Riguardo alle problematiche economiche dei titolari delle attività commerciali, il presidente provinciale della CNA, Michele Marchese, ha dichiarato il proprio sostegno al mondo delle imprese in collaborazione con l’Amministrazione pubblica, informando che sono disponibili misure finanziarie a sostegno della categoria, tramite microcredito, utili anche per il pagamento di tasse e tributi.