Slow Food Cosenza, nasce il 10° presidio in Calabria: biodiversità e produzioni locali

COSENZA – La rete di Slow Food in Calabria si amplia con la nascita della condotta di Cosenza, la decima sul territorio regionale. Un percorso costruito nel tempo, consolidato attraverso momenti di formazione e confronto, tra cui l’Officina delle Idee organizzata in occasione di Anteprima Terra Madre a Tropea, e rafforzato durante Terra Madre a Torino, manifestazione dedicata alla biodiversità.

Slow Food Cosenza: prende forma la nuova condotta

Il nuovo progetto sarà presentato ufficialmente sabato 17 ottobre, alle ore 18, all’Enoteca della Provincia di Cosenza, in occasione dell’assemblea costituente. All’incontro parteciperà il presidente regionale di Slow Food Calabria, Michelangelo D’Ambrosio. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, della direttrice generale di Arsac Fulvia Michela Caligiuri, della presidente della VI Commissione Agricoltura Elisabetta Santoianni e del commissario straordinario del Parco nazionale della Sila Liborio Bloise. Durante l’assemblea sarà illustrato il documento programmatico e i soci saranno chiamati a eleggere il direttivo che guiderà le attività della nuova condotta.

Biodiversità, filiere corte e ritorno del Mercato della Terra

La tutela della biodiversità e la promozione delle identità alimentari locali saranno i pilastri dell’attività di Slow Food Cosenza. La nuova comunità, che punta a coinvolgere produttori, cuochi, giovani, custodi di saperi e cittadini, intende avviare una mappatura delle aree interne per individuare prodotti e tradizioni da valorizzare attraverso nuove segnalazioni per l’Arca del Gusto e la creazione di ulteriori Presìdi Slow Food.

Centrale sarà anche la collaborazione con i Comuni, la Provincia di Cosenza e l’Ente Parco della Sila, con l’obiettivo di promuovere alimenti di qualità nelle mense pubbliche, sostenere le filiere corte e incentivare i mercati contadini. Tra i traguardi indicati nel programma figura la riapertura del Mercato della Terra di Cosenza entro i primi due anni di attività associativa. Spazio anche all’educazione alimentare, attraverso laboratori del gusto nelle scuole e iniziative rivolte alle nuove generazioni. Il progetto prevede inoltre itinerari Slow Food Travel tra aziende agricole, mulini, caseifici, frantoi e cantine, dall’area urbana cosentina alla Sila fino alla costa tirrenica, valorizzando il ruolo dei cuochi come ambasciatori delle tradizioni gastronomiche del territorio.

«Il cambiamento parte dal cibo, e il cibo parte da noi»

«Il lavoro che ci apprestiamo ad iniziare sarà lento ma costante – sottolinea il comitato promotore – Promuovere il cibo buono, pulito, giusto e per tutti è per noi tutti una scelta di campo che da ora in avanti avrà un gruppo di persone pronte a renderla viva e attuabile nel quotidiano sul territorio. Il cambiamento parte dal cibo, e il cibo parte da noi».

Al termine della fase costituente è previsto un convivio enogastronomico, accompagnato da corner del gusto con prodotti provenienti dai territori di riferimento della nuova condotta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 3029304. Chi desidera aderire al progetto può inoltre tesserarsi attraverso il sito ufficiale di Slow Food, www.slowfood.it/soci.