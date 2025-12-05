LAMEZIA TERME (CZ)– Quasi 100 chili di hashish nascosti in un mezzo pesante. È quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia stradale, intervenuti per incidente stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo in Calabria, nei pressi di Lamezia Terme. Un intervento di soccorso che alla fine si è trasformato in una vera e propria operazione antidroga di rilievo con un maxi sequestro ed un cittadino straniero di 58 anni finito in manette. Solo un mese fa un altro importante sequestro di sostanze stupefacenti era stato effettuato sempre lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, pressi di Rende, ad una donna trovata in possesso di oltre 3 chili di cocaina nascosti in auto nei.

Nel mezzo 93 chili di hashish nel camion

Gli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme sono intervenuti a seguito del sinistro che ha coinvolto il tir. Nel corso dei controlli, l’attenzione si è concentrata sul mezzo pesante che non era stato immatricolato in Italia, ed aveva già percorso mezza Europa. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di circa 93 chilogrammi di hashish nascosta in alcuni cartoni. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito presso la casa circondariale di Catanzaro, che si trova in località Siano.

Il sequestro dell’hashish è solo uno dei tre interventi che hanno impegnato le Forze dell’Ordine nel corso dell’ultimo fine settimana, confermando l’intensificazione del presidio del territorio tra le aree di Lamezia Terme e Catanzaro. Parallelamente all’operazione antidroga, gli agenti hanno proceduto con il fermo di un cittadino italiano di 51 perché sorpreso a violare gli obblighi imposti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. All’esito dell’udienza per direttissima, sono stati disposti per l’uomo gli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Falsificazione di Documenti

Un altro cittadino straniero, di 30 anni, è stato fermato dopo aver esibito una patente di guida che, sebbene apparentemente rilasciata dalle autorità georgiane, è risultata essere falsa. Per lui sono scattati il deferimento all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso, una sanzione amministrativa di 5.000 euro e il fermo del veicolo per guida senza patente.