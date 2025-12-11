Pericoli social: la Polizia mette in guardia gli studenti di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri mattina, a Corigliano-Rossano, ha fatto tappa il Truck brandizzato della Polizia di Stato del progetto “Una vita da social”, giunto alla sua XIII edizione.

L’iniziativa, che utilizza un grande Truck attrezzato con tecnologie multimediali, è pensata per informare e sensibilizzare i giovani studenti – principali fruitori di internet – sui rischi della rete, dal cyberbullismo alle insidie dei social network.

Il progetto ha carattere itinerante su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di utenti e diffondere una corretta cultura della sicurezza digitale.

Un evento molto partecipato dagli studenti del territorio

L’evento, curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, ha registrato una grande affluenza di studenti degli istituti di Corigliano-Rossano e del circondario.

I ragazzi hanno potuto acquisire informazioni, metodi e competenze grazie agli operatori specializzati della Polizia di Stato che ogni giorno combattono contro le insidie del web e dei social network.

Le forze coinvolte nel progetto

All’attività hanno partecipato:

Personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano

Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato

Polizia Scientifica

Polizia Stradale

Squadra Cinofili della Questura di Vibo Valentia

Referente OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori)

Grazie a questo supporto multidisciplinare, gli studenti sono stati coinvolti attivamente e resi consapevoli del falso senso di intimità che la rete può creare, dei rischi più comuni e dei principali accorgimenti per proteggersi online.