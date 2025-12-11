Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Pericoli social: la Polizia mette in guardia gli studenti di Corigliano Rossano

Ionio

Pericoli social: la Polizia mette in guardia gli studenti di Corigliano Rossano

Il Truck della Polizia di Stato arriva a Corigliano-Rossano con “Una vita da social”: studenti formati sui pericoli del web e dei social network

Pubblicato

2 minuti fa

il

allarme-social_truck_polizia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) –  Ieri mattina, a Corigliano-Rossano, ha fatto tappa il Truck brandizzato della Polizia di Stato del progetto Una vita da social, giunto alla sua XIII edizione.

L’iniziativa, che utilizza un grande Truck attrezzato con tecnologie multimediali, è pensata per informare e sensibilizzare i giovani studenti – principali fruitori di internet – sui rischi della rete, dal cyberbullismo alle insidie dei social network.

Il progetto ha carattere itinerante su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di utenti e diffondere una corretta cultura della sicurezza digitale.

Foto una vita da social.02

Un evento molto partecipato dagli studenti del territorio

L’evento, curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, ha registrato una grande affluenza di studenti degli istituti di Corigliano-Rossano e del circondario.

I ragazzi hanno potuto acquisire informazioni, metodi e competenze grazie agli operatori specializzati della Polizia di Stato che ogni giorno combattono contro le insidie del web e dei social network.

Foto-una-vita da social

Le forze coinvolte nel progetto

All’attività hanno partecipato:

  • Personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano

  • Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato

  • Polizia Scientifica

  • Polizia Stradale

  • Squadra Cinofili della Questura di Vibo Valentia

  • Referente OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori)

Grazie a questo supporto multidisciplinare, gli studenti sono stati coinvolti attivamente e resi consapevoli del falso senso di intimità che la rete può creare, dei rischi più comuni e dei principali accorgimenti per proteggersi online.

 Foto una vita da social.03

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA