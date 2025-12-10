Calabria capitale dell’olio evo con Sol and the City Sud: la vetrina che racconta il patrimonio agricolo meridionale

CATANZARO – La Calabria continua a puntare sull’enogastronomia di qualità ed eccellenza che da sempre la contraddistingue nel mondo. Dopo il grande successo del Vinitaly and the City nel Parco Archeologico di Sibari e del Cirò del Merano Wine Festival, debutta Sol and the City Sud. Si tratta di un altro grande evento che vedrà protagonista, per la prima volta nel territorio calabrese, l’olio extravergine d’oliva.

Sol and the City Sud debutterà nell’area fieristica di Catanzaro i prossimi 19 e 20 dicembre, una manifestazione che può essere considerata come la declinazione meridionale di SOL Expo, la prestigiosa rassegna internazionale interamente dedicata all’olio Evo, che si svolge a Verona.

L’evento, nato dalla decisiva sinergia fra il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze olearie calabresi e tutto il patrimonio agroalimentare del Sud Italia. Uno sguardo ampio, contemporeneo e attento è quello che Sol and the City Sud offre al settore agroalimemtare calabrese, considersato uno dei suoi punti di forza più rilevanti di tutto il territorio.

Sol and the City Sud, due giornate dedicate all’olio

Con 180 mila ettari di oliveti e un mosaico di cultivar autoctone riconosciute anche attraverso numerose Dop e Igp, la Calabria è tra le protagoniste assolute della produzione nazionale dell’olio extravergine di oliva. Un primato che verrà celebrato nel corso di queste due giornate, ad ingresso gratuito dalle 10 alle 22, che prevedono un fitto programma tra momenti di approfondimento con studiosi ed esperti del settore, percorsi dedicati all’assaggio e agli impieghi dell’olio nel benessere e nella cosmesi fino agli show cooking curati da chef di primo piano. Non mancherazno gli spazi dedicati alle nuove frontiere sui diversi utilizzi dell’olio e le attività che coinvolgeranno tutti i presenti, anche famiglie e bambini.

La fiera dell’olio punta a valorizzare le eccellenze italiane e del Meridione

“La fiera dell’olio approda finalmente in Calabria. Con Sol and the City Sud – afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – vogliamo valorizzare le nostre eccellenze e dare visibilità a un settore che rappresenta identità, cultura e sviluppo per tutto il territorio. Sol and the City Sud, nata da una costola di SOL Expo – la storica manifestazione internazionale dedicata all’olio extravergine, da quest’anno autonoma rispetto a Vinitaly”.

“È un appuntamento strategico per promuovere la qualità dell’olio calabrese e l’intero comparto agroalimentare. – ha aggiunto il governatore – Un evento che apre le porte a produttori, famiglie, appassionati ed esperti. L’olio della nostra regione merita una vetrina nazionale e internazionale. L’iniziativa del 19 e 20 dicembre all’Ente Fiera di Catanzaro è un passo concreto e deciso proprio in questa direzione”.

SOL Expo a Verona ospita l’hub internazionale dell’olio extravergine di qualità, una piattaforma permanente che unisce produzione, cultura e salute e che vive tutto l’anno anche attraverso format territoriali come Sol and the City Sud. La tappa di Catanzaro, come ha spiegato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere “va esattamente in questa direzione: valorizzare le eccellenze olearie locali e del Mezzogiorno, mettere in rete i produttori con buyer, ristorazione e turismo e avvicinare il grande pubblico a un consumo dell’olio sempre più consapevole. Come Veronafiere crediamo che l’olio sia uno straordinario ambasciatore dell’identità italiana e vogliamo accompagnarne la filiera nella crescita sui mercati esteri, puntando su qualità, sostenibilità e innovazione”.

“Patrimonio che merita di essere raccontato e valorizzato”

Un appuntamento, quello di Sol and the City Sud che celebra il dialogo fra tradizione e innovazione e che rafforza il ruolo della Calabria come territorio dinamico e strategico nella promozione delle sue filiere d’eccellenza. “Vogliamo dare un segnale forte: – ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – l’olio calabrese è un patrimonio che merita di essere raccontato e valorizzato. La nostra regione ha una storia millenaria legata all’olivicoltura e oggi, grazie all’impegno dei produttori e alle politiche di sostegno, possiamo offrire al pubblico un evento che unisce cultura, innovazione e promozione. Catanzaro diventa così capitale dell’olio, con una fiera che guarda al futuro e che rafforza l’identità agricola e alimentare del Sud Italia”.

Circa 100 le aziende presenti alla manifestazione provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalla Campania e dalla Basilicata. Un dettaglio di non poco conto che ha evidenzia Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale di Arsac che ha specificato anche “la nutrita presenza di organizzazioni datoriali. L’obiettivo è creare una grande vetrina per l’olio calabrese, far conoscere le nostre eccellenze e mettere al centro un prodotto identitario, dalle qualità straordinarie”.

Catanzaro punto di riferimento per le fiere e le manifestazioni

“Accogliamo con grande entusiasmo questo nuovo evento al PalaColosimo – ha concluso il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita –, una struttura che negli ultimi mesi si è affermata come punto di riferimento regionale, e non solo, per le principali fiere e manifestazioni. L’appuntamento di dicembre si aggiunge a quelli che abbiamo ospitato con successo nei mesi scorsi, contribuendo a rendere Catanzaro un centro sempre più importante per il sistema fieristico del Sud Italia e un polo attrattivo per eventi di rilevanza nazionale. È la conferma di una città che cresce, si apre e investe sulla qualità”.