Sol and the City Sud celebra l’oro verde della Calabria, Caligiuri: “L’olio è il nostro orgoglio”

CATANZARO – Dopo il successo del Vinitaly and the City a Sibari – nonché dell’edizione di Cirò del Merano Wine Festival – si alza il sipario su “Sol and the City Sud“. La Calabria conferma il suo ruolo di punta nell’enogastronomia di qualità, proponendo un grande evento dedicato ad una delle sue eccellenze assolute: l’olio extravergine d’oliva (EVO).

La manifestazione segna il debutto calabrese con il format che si terrà presso il Polo Fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro Lido venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025. L’evento è la declinazione meridionale di SOL Expo, la rinomata rassegna internazionale dedicata interamente all’olio EVO che si svolge ogni anno a Verona. Non solo spazio all’arte culinaria, ci sarà modo di apprezzare e vivere esperienze di beauty&wellness con prodotti a base di olive. Oltre 30 le varietà di olive in Calabria, da qui l’idea di valorizzare le identità di un patrimonio dal valore inestimabile.

Si parte da Catanzaro, cosa proporrà Sol and the City Sud

La manifestazione di Sol and the City Sud nasce da una sinergia tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac. L’obiettivo primario è valorizzare non solo le eccellenze olearie calabresi, ma l’intero patrimonio agroalimentare del Mezzogiorno. La Calabria vanta 180mila ettari di oliveti, nonché un ricco mosaico di cultivar autoctone, riconosciute anche attraverso numerose DOP e IGP.

Essa si posiziona come protagonista assoluta nella produzione nazionale di olio. Questo primato sarà celebrato con un evento che ambisce ad essere un punto di riferimento contemporaneo e attento per l’intero settore agroalimentare regionale. Le due giornate di Catanzaro, a ingresso gratuito dalle 10:00 alle 22:00, offrono un programma pensato per operatori del settore, studiosi e per tutto il pubblico che vorrà partecipare:

Approfondimento e dibattiti >> Si terranno momenti di confronto con esperti e studiosi del settore oleario;

Esperienze sensoriali >> Spazi dedicati a percorsi di assaggio guidato per scoprire le sfumature delle diverse cultivar;

Salute e Cosmesi >> Focus sugli impieghi dell’olio EVO nel benessere e nella cosmesi, esplorando le nuove frontiere d’utilizzo;

Show cooking >> Chef di primo piano cureranno dimostrazioni culinarie per esaltare l’uso dell’olio in cucina;

Attività per tutti >> Non mancheranno iniziative e attività coinvolgenti dedicate a famiglie e bambini.

L’intervista a Fulvia Caligiuri (direttrice generale ARSAC)

Fulvia Caligiuri ha analizzato ai microfoni di QuiCosenza.it la nuova manifestazione in programma a Catanzaro. La direttrice generale dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) ha parlato del doppio appuntamento che si terrà venerdì 19 e sabato 20 dicembre presso l’Ente Fiera a Catanzaro Lido (Via Nazionale 6): l’ingresso è gratuito.

Sol and the City Sud è un evento che vuole unire le eccellenze del territorio e far emergere l’olio extra vergine di oliva come prodotto di grande qualità. Come si supera la concorrenza, specialmente alla luce di quanto sta accadendo in giro per l’Italia con olive in molti casi provenienti addirittura da altri Paesi?

«Parlo da imprenditrice e adesso anche dal mondo di ARSAC di cui faccio parte da un po’ di tempo. Noi abbiamo tanti problemi per quello che riguarda l’olio. Non abbiamo valorizzato questo nostro prodotto, un oro verde mai valorizzato al meglio. Combattiamo la concorrenza con tutto il mondo, le frontiere sono sempre più limitate. Puntiamo ad un prodotto identitario. Vogliamo un prodotto che metta al centro dell’attenzione una produzione nostrana. Naturalmente abbiamo bisogno di sostenibilità economica e ambientale, dobbiamo mettere in evidenza ciò che di buono facciamo. Questo non può farlo la sola Regione Calabria, c’è bisogno che si stringa sempre più sulla tracciabilità dei prodotti».

Perché bisogna partecipare a questa manifestazione? Cosa può offrire alla Calabria e a chi giungerà presso la sede dell’evento?

«Innanzitutto bisogna mettere al centro dell’attenzione l’oro verde. L’olio calabrese meritava un palcoscenico nella nostra regione. Tutti abbiamo ritenuto importante fare un evento del genere dedicato all’olio. Non è finalizzato solo alla promozione dell’olio, ci saranno ovviamente altre cose. Servirà ad un confronto in questo mondo veramente vasto. Ci saranno professionisti che approfondiranno la conoscenza. Lo faremo dire anche a chi trasforma i prodotti con show cooking degni di nota, famosi sui social network. Siamo in un periodo durante il quale si possono fare anche dei pensieri e quindi perché non mettere questi prodotti al centro dell’attenzione».

In che modo la certificazione DOP/IGP sta effettivamente contribuendo a difendere i produttori calabresi dalla contraffazione o dalle imitazioni?

«In generale queste certificazioni sono necessarie per identificare il territorio e proteggere i produttori. Naturalmente qui ci sono delle regole restrittive, è una certezza in più per i consumatori. Spingiamo proprio su questo perché Sol and the City speriamo sia un volano per lanciare sempre più in alto i prodotti. Non solo sigle, ma fatti concreti e di sostanza. Abbiamo bisogno di far apprezzare i prodotti calabresi da chi abita in questa regione e anche da chi elogia i nostri prodotti al di fuori dai confini regionali».

Come arrivare alla manifestazione?