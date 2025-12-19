Cetraro: sorrisi e solidarietà nel reparto di Pediatria con “Babbo Natale on the Road”

CETRARO (CS) – La seconda edizione di “Babbo Natale on the Road”, farà tappa domenica 21 dicembre nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Iannelli” di Cetraro. L’evento solidale promosso dall’Associazione “Giuseppe Perrone” di Maierà, rientra nel progetto “Sorrisi in Corsia”, dedicato ai bambini ricoverati e pensato per rendere più sereno il periodo di degenza.

Babbo Natale in pediatria a Cetraro

Dalle 15:30 alle 18:00, Babbo Natale, accompagnato dai volontari dell’Associazione, incontrerà i piccoli pazienti portando doni, attenzioni e momenti di allegria. Per qualche ora, le corsie dell’ospedale si trasformeranno in uno spazio di festa, colori e condivisione, con l’obiettivo di regalare sorrisi e trasmettere lo spirito autentico del Natale.

“Babbo Natale on the Road” è una delle iniziative simbolo del progetto “Sorrisi in Corsia”, che l’Associazione “Giuseppe Perrone” realizza in collaborazione con il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Iannelli”. Dal febbraio 2025, i volontari dell’Associazione – presieduta da Alessio Perrone – sono presenti con continuità nel reparto, organizzando attività di animazione, giornate a tema con costumi, letture mensili di favole e racconti, laboratori creativi e manuali, giochi e momenti ludici pensati per alleggerire la permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie.

L’Associazione “Giuseppe Perrone” nasce dal desiderio di essere una presenza attiva e solidale sul territorio, promuovendo nel tempo iniziative sociali, culturali ed educative con particolare attenzione alle fragilità e ai bisogni della comunità. Diffondere la cultura della solidarietà e della cura, creare legami e occasioni di incontro rappresentano i pilastri dell’impegno associativo.

Con “Sorrisi in Corsia” e “Babbo Natale on the Road”, l’Associazione rinnova il proprio impegno a favore dei più piccoli, ricordando che anche un gesto semplice può fare la differenza, portare speranza e restituire umanità. Intanto, il presidente Perrone e i volontari sono già al lavoro per la progettazione delle iniziative del 2026, con uno sguardo sempre rivolto alle fasce più deboli e all’obiettivo di costruire, attraverso il volontariato, ponti di solidarietà condivisa.