Tirreno
Sorical: interruzione idrica a Campora San Giovanni, per riparazione della condotta Pozzi Savuto Nord
Sorical spa comunica sospensione temporanea dell’erogazione idropotabile ad Amantea, solo nella frazione Campora San Giovanni, a causa di una perdita sulla condotta premente. Il servizio sarà ripristinato nel pomeriggio
AMANTEA (CS) – Sorical spa comunica che, a causa di una consistente perdita riscontrata nel territorio del comune di Nocera Terinese, sarà sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile in località Campora San Giovanni di Amantea.
La perdita riguarda la condotta premente che collega l’impianto Pozzi Savuto ai serbatoi “Cologni” e “Campora San Giovanni”. La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire gli interventi di riparazione.
Nonostante l’interruzione, l’erogazione idrica dai serbatoi alle utenze potrà essere garantita fino all’esaurimento della capacità di riserva delle vasche d’accumulo. Il servizio verrà ripristinato nel pomeriggio, al termine dei lavori di manutenzione. Sorical spa invita i cittadini a gestire con attenzione le risorse idriche disponibili fino al ripristino completo del servizio.
Social