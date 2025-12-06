Sostegno abitativo, Scutellà chiede chiarimenti alla Regione: «Tanti Comuni in difficoltà»

REGGIO CALABRIA – La consigliera regionale Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione “per ottenere dalla Giunta regionale chiarimenti e impegni concreti sul tema del sostegno abitativo“.

“Quello alla casa – afferma Scutellà – è un diritto fondamentale, eppure in Calabria migliaia di famiglie considerate idonee sono state dimenticate e non hanno ricevuto i contributi per l’affitto. Le graduatorie comunali, già approvate, sono rimaste sospese, mentre la nuova misura straordinaria da nove milioni di euro non chiarisce come verrà coordinata con le domande già presentate”.

La consigliera sottolinea inoltre come “questa situazione abbia messo in seria difficoltà molti Comuni, chiamati a gestire una materia estremamente delicata e le legittime aspettative di cittadini in condizioni di fragilità sociale”.

Sostegno abitativo,le richieste di Scutellà

Da qui Scutellà avanza una serie di richieste al presidente della Regione Calabria Occhiuto: lo stanziamento urgente di fondi regionali per finanziare le graduatorie rimaste senza copertura; indicazioni puntuali sul rapporto tra il nuovo intervento “Una casa per tutti” e le richieste pregresse; l’elaborazione di una strategia stabile, coordinata con enti locali e parti sociali, per assicurare continuità al diritto all’abitare.

“Non sono sufficienti – conclude Scutellà – interventi sporadici. Serve una politica abitativa organica, condivisa e duratura, in grado di offrire risposte reali alle famiglie calabresi e di supportare adeguatamente i Comuni chiamati a gestire situazioni così sensibili”.