Sparatoria sul lungomare di Rossano, condannati 2 dei tre indagati: finiscono in carcere

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si chiude il cerchio giudiziario attorno alla sparatoria che si è consumata nell’estate del 2025 sul lungomare Sant’Angelo di Rossano quando si verificò un violento agguato a colpi d’arma da fuoco, nei pressi di uno stabilimento balneare. A rimanere ferito un uomo del posto, trasportato d’urgenza e ricoverato all’ospedale di Cosenza.

Due dei tre indagati finiscono definitivamente in carcere. Oggi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione nei confronti di P. G. e di P. G.

Sparatoria sul lungomare di Rossano: in carcere 2 giovani

Per i due giovani sono scattate nuovamente le manette in seguito all’ordine di esecuzione per la carcerazione: la pena definitiva consiste in 2 anni, 1 mese e 24 giorni di reclusione, che si aggiunge al presofferto di custodia cautelare. Al termine delle formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, dove sconteranno il periodo residuo di detenzione.

Le immediate e serrate indagini, condotte in sinergia dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S cittadino e dai Carabinieri, sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo, Alessandro D’Alessio, avevano permesso in breve tempo di identificare i responsabili, delineare i ruoli dei soggetti coinvolti e applicare severe misure cautelari e di prevenzione urbana (tra cui diversi provvedimenti DACUR).