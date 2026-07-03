Dopo la sparatoria sul lungomare di Rossano, il Questore dispone 9 DACUR

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nella notte del 16 giugno del 2025, sul lungomare dell’area urbana di Rossano, nel comune di Corigliano Rossano, si era verificata una violenta aggressione armata sfociata, secondo la ricostruzione degli investigatori, in una sparatoria ai danni di due persone nei pressi di un locale pubblico.

Le indagini avviate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno consentito di individuare gli autori dell’episodio, successivamente sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e misura cautelare in carcere.

La sparatoria sul lungomare di Rossano: le indagini e i provvedimenti del Questore

A conclusione delle attività investigative condotte dalla Divisione Anticrimine e dal Commissariato di Corigliano Rossano, il Questore della provincia di Cosenza ha emesso 9 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) nei confronti di altrettante persone residenti nel comune. Secondo quanto ricostruito, i soggetti avrebbero tenuto comportamenti ritenuti altamente pericolosi per la sicurezza delle persone presenti all’interno del locale coinvolto nell’episodio.

Il provvedimento è stato adottato per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza urbana, limitando l’accesso di soggetti considerati pericolosi in specifiche aree della città. Ai destinatari del DACUR è stato vietato l’accesso e lo stazionamento, per un periodo compreso tra due e tre anni, nei pressi di diversi locali pubblici della zona in cui si è verificato l’episodio criminoso. L’obiettivo è tutelare l’incolumità dei cittadini e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.