Tragedia sfiorata a Spezzano della Sila, crolla porzione di tetto e colpisce 2 persone

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Una notizia di cronaca arriva dalla provincia di Cosenza. Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Spezzano della Sila nella centralissima piazza delle Fontane. Mentre alcuni operai stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione ad una abitazione privata, una porzione del tetto si è improvvisamente staccata precipitando al suolo. Due persone, che in quel momento si trovavano nella piazza (nei pressi di una bar-tabacchi) sono state colpite dai detriti, mentre altri pezzi del tetto sono finiti su un’automobile parcheggiata.

Miracolosamente le due persone colpite dai pannelli sono rimaste solo lievemente ferite ma, per precazione, sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza per ulteriori controlli. Sul posto sono giunti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La zona interessata dal crollo è stata transennata e messa in sicurezza.