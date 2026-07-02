Spezzano della Sila ricorda con un memorial Attilio, strappato alla vita a soli 31 anni la sera di Pasquetta

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – A quasi tre mesi dalla prematura e tragica scomparsa del giovane Attilio Aura, strappato alla vita a soli 31 anni in un drammatico incidente stradale sulla Statale 107 la sera di Pasquetta, la sua comunità ha deciso di trasformare il dolore in un grande abbraccio collettivo.

Domenica 5 luglio 2026, Spezzano della Sila ospiterà il memorial “Ricordando Attilio”, un evento interamente nato dalla solidarietà dal basso, pensato e organizzato dall’amico Ciccio Mancuso che insieme ad amici, gruppi associativi del territorio e tanti cittadini ha organizzato una manifestazione per ricordare il giovane scomparso.

Non solo un evento commemorativo, ma un caloroso messaggio di stima per un giovane che la sua comunità si rifiuta di dimenticare. Chi gli ha voluto bene vuol far sentire tutto l’affetto profondo ed immutato nei confronti di un ragazzo dal cuore d’oro, che con la sua energia e positività ha lasciato un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto.

Il memorial per Attilio, il programma della giornata

Il memorial si svolgerà in Piazza delle Fontane fin dalle prime ore del mattino, un luogo di ritrovo per le tante realtà associative, anche limitrofe, delle quali Attilio era parte attiva.” Un messaggio d’amore e di stima per un giovane dal cuore d’oro che non sarà dimenticato dalla sua comunità e da tutti i suoi amici – fanno sapere gli organizzatori – Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta“.

Il memorial è stato strutturato nel segno delle grandi passioni che hanno caratterizzato la vita di Attilio, in primis i motori, e poi la musica. Il 31enne era infatti un pilota di cronoscalate, componente del Sila Club 4×4. Alle ore 10.00 si inizia con l’esibizione kart e macchine da corsa per poi spostarsi al pomeriggio, alle ore 17:00 con il raduno dei tamburi. La giornata si concluderà in musica con lo spettacolo musicale, previsto per le ore 21.30, al quale prenderanno parte vari artisti.