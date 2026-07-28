Calabria
Spiagge occupate abusivamente: blitz della Finanza, sequestrati 95 lettini e 47 ombrelloni
Controlli sulle spiagge del vibonese da parte della Finanza contro gli abusi sul demanio marittimo: sequestrati ombrelloni e lettini su aree occupate senza permessi
RICADI (VV)- La Guardia di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato, nel corso di due distinti controlli lungo il litorale del Comune di Ricadi, 47 ombrelloni e 95 lettini installati abusivamente su quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo, restituendo così alla collettività porzioni di litorale destinate alla libera fruizione.
In particolare, presso una ditta individuale operante nel settore balneare, sono stati sottoposti a sequestro preventivo 18 ombrelloni e 38 lettini, installati su un’area demaniale di circa 143 metri quadrati, con contestuale deferimento del titolare alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
In un secondo intervento sono stati invece sequestrati 29 ombrelloni e 57 lettini, collocati su un’ulteriore area demaniale di circa 243 metri quadrati, anch’essa occupata senza i prescritti titoli. Anche in questo caso il legale rappresentante della società è stato deferito all’autorità giudiziaria.
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