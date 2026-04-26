Cosenza: Comitato Spirito Santo «BoCs Art, residenze danneggiate ma anche rifiuti e degrado»

COSENZA – Porte sfondate, rifiuti e degrado ai BoCs Art di Cosenza. Una situazione di totale abbandono sulla quale interviene il Comitato Spontaneo Spirito Santo, che accende i riflettori sulle condizioni delle strutture situate lungo il fiume nel centro storico.

BoCs Art: quel progetto nato per la rinascita culturale

Inaugurati nel 2015, i BoCs Art erano stati pensati come un “quartiere della creatività”, uno spazio dedicato all’incontro tra artisti, alla produzione culturale e allo scambio di idee. Un progetto ambizioso, concepito per valorizzare un’area strategica della città attraverso arte e cultura, contribuendo alla riqualificazione urbana e al rilancio del centro storico.

La situazione attuale: residenze vandalizzate e rifiuti

Secondo il Comitato però, la realtà oggi appare molto diversa rispetto alle intenzioni iniziali: strutture vandalizzate, spazi inutilizzati e un’area – quella del lungofiume – segnata da incuria e degrado. Una condizione che, viene sottolineato, rischia di compromettere definitivamente il valore culturale e simbolico del progetto. Il Comitato chiede interventi immediati alle istituzioni competenti, indicando alcune priorità:

– ripristino dei sistemi di videosorveglianza;

– maggiore controllo del territorio;

– un piano concreto di recupero e riqualificazione dell’area;

– rilancio complessivo del progetto BoCs Art.

Accanto alle richieste istituzionali, arriva anche un invito alla comunità: i beni pubblici, viene ricordato, sono patrimonio condiviso e richiedono rispetto e cura collettiva. Il destino di spazi come i BoCs Art è legato al futuro stesso della città: “perché una città che abbandona la sua cultura, abbandona anche il proprio futuro”.