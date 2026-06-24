Sport4Life protagonista ai Regionali di Nuoto Artistico: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi

REGGIO CALABRIA – Bilancio ampiamente positivo per la Sport4Life al Campionato Regionale di Nuoto Artistico tenutosi nei giorni scorsi presso il Centro Sportivo Parco Caserta. La società cosentina ha confermato il buon lavoro svolto in questo settore natatorio conquistando importanti piazzamenti sia nella categoria giovanissime che in quelle junior e assoluta. Ciò, a detta dell’allenatrice Gabriella Latini, grazie alla determinazione e al grande senso di appartenenza che unisce le atlete. Sotto l’attenta guida tecnica anche di Fabiola Cavaliere, la squadra ha dimostrato come il vero successo nasca dalla forza del gruppo.

Non sorprende che il risultato più significativo sia arrivato dal primo piazzamento dell’esercizio tecnico a squadra delle giovanissime Altomare Maria Carol, Capparelli Emilia, Fullone Giovanna, Pasqua Andrea, Pescatore Erminia e Vizza Claudia. In totale la squadra ha conquistato 3 ori, 1 argento e 2 bronzi su sette esercizi in gara, a cui si aggiunge l’esercizio di solo dell’esordiente Abruzzese Antonia, purtroppo fuori classifica per un disguido tecnico, ma molto apprezzato dal pubblico presente.

Sport4life. Accompagnare le bambine in un percorso di crescita sportiva e personale fondato sul rispetto

E’ questa la filosofia della Sport4Life: accompagnare le bambine in un percorso di crescita sportiva e personale fondato sul rispetto, sull’amicizia e sulla condivisione delle esperienze. Anche per le atlete più esperte, tra cui Rubino Sofia e Pacilio Federica, il campionato ha rappresentato un’importante occasione di crescita all’interno di un progetto i cui traguardi individuali (rispettivamente un oro ed un bronzo) si intrecciano al valore più profondo del fare squadra.

Al termine della competizione, grande soddisfazione da parte della dirigenza. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ma ancora di più dell’atteggiamento mostrato dalle nostre atlete durante tutta la giornata. Vederle sostenersi nei momenti difficili, condividere emozioni, così come si sono condivise le fatiche, rappresenta la nostra vittoria più importante. Il percorso di crescita è ancora lungo, ma con questi valori e questo spirito di squadra siamo certi che potranno raggiungere traguardi sempre più importanti”.