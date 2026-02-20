Stabilizzati gli operatori giudiziari calabresi, Ferro: «risultato veramente storico»

CATANZARO – Arriva la stabilizzazione per gli operatori giudiziari calabresi ex tirocinanti in regime di part-time. A sancirla è la pubblicazione del Decreto Legge Pnrr, che mette fine a una lunga fase di incertezza lavorativa. A darne notizia è la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro che ha parlato di “risultato storico” e di “fine della precarietà“.

Operatori giudiziari, il Decreto Legge Pnrr

“Da oggi, con la pubblicazione del Decreto Legge Pnrr, gli operatori giudiziari calabresi, ex tirocinanti in regime di part-time, hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione dopo anni di abbandono, incertezza e precarietà”. Un passaggio che segna, secondo Ferro, la conclusione di una lunga vertenza che ha coinvolto numerosi lavoratori e le loro famiglie, in attesa di una soluzione definitiva.

“Un risultato veramente storico – prosegue – reso possibile grazie all’impegno determinato del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha raccolto le esigenze del territorio che gli ho rappresentato, e ha affrontato il tema in prima persona, mantenendo la promessa fatta e restituendo certezze a tanti lavoratori calabresi e alle loro famiglie”.

Il riferimento è al lavoro portato avanti dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per sbloccare una situazione rimasta irrisolta per anni. “Questa stabilizzazione – conclude Ferro – è la risposta definitiva a chi, nei governi precedenti, aveva creato precarietà senza futuro. Il contrasto al precariato noi lo facciamo quando governiamo, altri solo quando sono all’opposizione”.