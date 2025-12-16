Stalking e revenge porn, 31enne posto ai domiciliari con braccialetto elettronico

CIRÒ MARINA (KR) – Il provvedimento riguarda un uomo di 31 anni, indagato per violenza privata, stalking e per il cosiddetto revenge porn. I carabinieri di Cirò Marina hanno eseguito nei giorni scorsi la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i reati sarebbero stati commessi nel corso dell’ultimo anno ai danni di una donna romana di 32 anni. L’ordinanza cautelare è il risultato di una attività investigativa condotta a Roma, che ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto sufficiente a fondamento della misura restrittiva.

Dopo l’esecuzione del provvedimento e il completamento delle formalità di rito, l’indagato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.