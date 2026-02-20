Statale 106 a Calopezzati, la rotatoria prende forma. Caligiuri: “Una svolta dopo anni di battaglie”

CALOPEZZATI (CS) – Procedono spediti, senza interruzioni e con risultati concreti, i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 106 nel comune di Calopezzati. Nella giornata odierna è stato compiuto un passaggio tecnico di fondamentale importanza: il completamento del solaio superiore del canale realizzato per la raccolta e regimentazione delle acque. Un intervento delicato e decisivo. Solo dopo la corretta maturazione del cemento potranno infatti avviarsi le lavorazioni direttamente collegate alla costruzione della rotatoria, che – salvo imprevisti – sarà completata prima dell’estate. L’opera rappresenta un progetto di elevata complessità ingegneristica.

Il sito interessato concentra numerose criticità: la presenza di un torrente, le interferenze infrastrutturali (reti comunali, fibra ottica, Enel e altri sottoservizi) e la collocazione in un tratto in cui la Statale 106 attraversa un centro abitato. Un contesto tecnico articolato che ha richiesto competenza, coordinamento e capacità di risoluzione dei problemi da parte dell’impresa esecutrice e dei tecnici di Anas Spa.

Rotatoria sulla statale 106, Caligiuri: “La lotta civile dà risultati”

«Siamo veramente contenti – dichiara Leonardo Caligiuri, Presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106“ – che i lavori stiano procedendo velocemente. Ma siamo soprattutto soddisfatti per la qualità dell’intervento che sta prendendo forma. È un’opera che risponde finalmente a criteri di sicurezza e progettazione adeguati».

Il Presidente Caligiuri ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento alle ditte impegnate nel cantiere e, in particolare, ai tecnici di Anas Spa, sottolineando come il progetto sia seguito con attenzione quotidiana. «La rotatoria – prosegue Caligiuri – molto probabilmente verrà inaugurata prima dell’estate. Anche nell’ipotesi di eventuali ritardi, è confermato che non vi saranno interferenze significative con il traffico e non sarà necessario ricorrere a installazioni semaforiche. Questo è un elemento di grande rilievo per cittadini e automobilisti».

Dopo i rallentamenti registrati alla fine dello scorso anno – dovuti a un ritardo nella rimozione di un’interferenza da parte di Enel – il cantiere è ora pienamente operativo e proiettato verso la conclusione di un intervento destinato ad elevare in modo significativo lo standard di sicurezza in uno dei punti più delicati della Statale 106. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ing. Fabio Pugliese che, già da Presidente e oggi da Direttore Operativo, ha seguito con continuità e determinazione l’iter dell’opera.

«Posso affermare senza alcuna esitazione – conclude Caligiuri – che questo intervento non sarebbe mai stato realizzato senza l’impegno costante e determinato della nostra Organizzazione di Volontariato. È la dimostrazione concreta che l’azione civica, quando è seria e perseverante, può trasformarsi in risultati tangibili per la sicurezza di tutti». La rotatoria di Calopezzati non è soltanto un’infrastruttura. È il simbolo di una battaglia civile che si traduce in prevenzione, tutela della vita e responsabilità istituzionale. Un passo avanti concreto sulla Strada Statale 106. Un passo avanti verso una strada più sicura. Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”