CRUCOLI (KR) – Una bista con centosei grammi di cocaina occultati all’interno di un’auto e arresto in flagranza per un 35enne. È quanto accaduto a Crucoli, nel Crotonese, dove i Carabinieri hanno fermato un presunto corriere della droga durante un controllo su strada. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina, impegnati in un posto di blocco lungo la Statale 106, in direzione Taranto. A finire sotto la lente dei militari una Volkswagen Golf nera, condotta da un imprenditore di 35 anni originario di Cariati.

Il controllo e la perquisizione: cocaina nascosta in auto

Alla richiesta dei documenti, formalmente in regola, l’uomo ha mostrato un atteggiamento giudicato “palesemente nervoso e insofferente” dagli operanti. Un comportamento che ha insospettito i carabinieri, inducendoli a procedere con una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione si è rivelata fondata: all’interno dell’auto è stata rinvenuta una busta contenente circa 106 grammi di cocaina, ancora in forma compatta e non suddivisa in dosi.

Secondo quanto ricostruito, la sostanza era presumibilmente destinata al taglio e alla successiva immissione sul mercato, con un potenziale guadagno di diverse migliaia di euro. Per il 35enne è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Crotone, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.