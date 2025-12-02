Segnala una notizia

Statale 106, nuovo violento incidente nel Cosentino: 4 feriti, due in gravi condizioni

Ancora un incidente sulla Statale 106 in contrada Toscano a Corigliano-Rossano: traffico paralizzato e soccorsi sul posto

59 secondi fa

statale 106 incidente località toscano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La Statale 106 torna al centro della cronaca. Nel pomeriggio di oggi si è verificato l’ennesimo grave incidente lungo il tratto che attraversa contrada Toscano, nel comune di Corigliano-Rossano. A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, da anni impegnata nel denunciare la pericolosità dell’arteria jonica.

Secondo quanto riferito, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni particolarmente gravi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti in quanto si sono create lunghe code e rallentamenti. La circolazione è gestita a senso alternato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’allarme dell’associazione: “È ora di dire basta”

L’Organizzazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ricorda da tempo come la Statale 106 sia una delle strade più pericolose del Paese, teatro ogni anno di incidenti gravi e mortali, chiedendo con forza interventi strutturali e urgenti. Proprio oggi tra l’altro, si sono svolti i funerali di due ragazzi di appena vent’anni, morti sulla statale 106 a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi.

